В центре Ростова полыхает четырехэтажное здание: видео

В Ростове-на-Дону в центре города вспыхнул мощный пожар. Огонь охватил четырехэтажное здание, располагающееся по адресу Шаумяна, 85. Пламенем охвачены третий и четвертый этажи дома.

Экстренные службы присвоили пожару третий ранг. Изнутри постройки потушить возгорание не представляется возможным. Соответствующую информацию сообщили в региональном управлении МЧС.

Из соседних зданий в связи с ЧС эвакуировали 47 человек. На место инцидента было направлено не менее 28 машин специальной техники. Известно, что загоревшееся здание не является одним из городских памятников архитектуры.