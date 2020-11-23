Король Испании отправился на карантин из-за общения с больным COVID-19

Король Испании Фелипе VI отправился на карантин в связи с контактом с зараженным коронавирусной инфекцией человеком. Монарх проведет десять дней в изоляции в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения государства.

Все события с его участием на период самоизоляции будут отменены. Запланированные мероприятия с участием королевы Летисии и принцесс Леонор и Софии, не претерпели изменений. Об этом сообщил телеканал TVE.

Ранее сообщалось, что на территории Испании временно закрывались границы целого региона в связи с распространением COVID-19. Данные меры были распространены в автономном сообществе Наварра.