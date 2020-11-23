За последние сутки более 1,3 тысячи беженцев вернулись в Нагорный Карабах из Армении

В пресс-службе Министерства обороны России сообщили о том, что за сутки в Степанакерт из Армении вернулись около 1300 беженцев.

«Российские миротворцы сопроводили очередную колонну автобусов с беженцами в Нагорный Карабах с территории Республики Армения. 32 автобуса проследовали из Еревана на главную площадь Степанакерта, доставив в Нагорный Карабах около 1300 человек» - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что для обеспечения безопасности колонну сопровождали российские миротворцы и сотрудники военной полиции.