ООН готова к сотрудничеству с Россией для помощи Карабаху

Управление по координации гуманитарных вопросов ООН и соответствующие гуманитарные структуры организации готовы к сотрудничеству с Российской Федерацией и к проведению оценки гуманитарных потребностей в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил официальный представитель генсека организации Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик в понедельник.

«В ответ на запрос Российской Федерации и в ожидании дополнительных подробностей о роли и условиях работы российского Межведомственного центра гуманитарного реагирования генеральный секретарь подтвердил, что Управление по координации гуманитарных вопросов и соответствующие подразделения ООН готовы сотрудничать», - заявил Дюжаррик.

По его словам сотрудничество поможет получить полную картину гуманитарных потребностей в Нагорном Карабахе.

Ранее в период с 14 ноября в Нагорный Карабах в сопровождении российских миротворцев вернулись более 11 тысяч беженцев. Российские миротворцы оказывают максимальное содействие местным властям в восстановлении мирной жизни.