Жилые дома на северо-востоке Москвы остались без газа

Из-за срабатывания автоматики контроля на газораспределительном пункте жильцы нескольких домов на северо-востоке Москвы остались без газа.

Как сообщается на сайте АО «МОСГАЗ», специалисты проводят работы для восстановления подачи газа, их планируют завершить в ближайшее время.

Подчеркивается, что безопасности людей ситуация не угрожает. В АО «МОСГАЗ» принесли извинения за неудобства и попросили жителей допустить специалистов к коммуникациям.