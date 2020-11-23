В Твери летчики Западного военного округа провели воздушные бои в тяжелых метеоусловиях

Во время летной смены экипажи многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-35С и истребителей перехватчиков Миг-31 отработали пилотирование самолетами и перехват целей в плохих условиях погоды в любое время суток.

При полетах в подобных условиях экипаж воздушного судна не имеет возможности визуально пилотировать самолет и переходит к управлению полетам по приборам. В таких условиях также повышается сложность работы наземных диспетчерских служб ближней зоны полета.

Учебные полеты наряду с задачами по совершенствованию профессиональных навыков экипажей являются одним из обязательных элементов подготовки летчиков, необходимых для определения индивидуальных параметров метеоминимума для каждого летчика.

Ранее летчики-истребители отдельного смешанного авиационного полка Войск и сил на Северо-востоке России в ходе проверки боевого дежурства по противовоздушной обороне отработали перехват самолета условного противника в ночных условиях.