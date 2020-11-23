Минск рассчитывает закупить в 2021 году 4 самолета Су-30СМ и 4 вертолета Ми-35

Глава Министерства обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что республика планирует в новом году закупить четыре самолета Су-30СМ и четыре вертолета Ми-35.

«Мы продолжим закупки по самолетам Су-30СМ, в следующем году мы планируем еще четыре закупить», - сказал министр.

По словам главы военного ведомства, контракт с Российской Федерацией уже подписан и в следующем году планируется закупить четыре вертолета Ми-35.

Предполагается приобрести средства радиоэлектронной связи. При этом министр заметил, что при поставке средств радиоэлектронной связи в войска внимание будет уделяться отечественным разработкам, передает РИА Новости.

В октябре на полигоне Лосвидо в Витебской области Белоруссии прошли совместные российско-белорусские учения Миротворческих сил Организации договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство-2020».