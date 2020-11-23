Опубликован доклад о военных преступлениях австралийских спецназовцев в Афганистане

В Австралии был опубликован масштабный доклад о военных преступлениях спецназа ВВС в Афганистане. Согласно документу, известно о множестве случаев, когда военные убивали мирных жителей и военнопленных в период с 2006 по 2013 год. Всего в документе приводятся доказательства 39 убийств.

Доклад был опубликован командиром вооруженных сил Австралии Ангусом Кэмпбеллом. Согласно документу, новоприбывших солдат заставляли убивать пленных, называя это «крещением кровью», а потом к телам подбрасывали оружие – в качестве доказательства, что убитые были врагами. Спецназовцы также убивали детей и натравливали на пленных собак.

На фоне публикации документа стало известно о том, что девять военнослужащих Австралии свели счеты с жизнью. На данный момент неизвестно, являются ли погибшие причастными к преступлениям.

После публикации доклада почти 20 военным были предъявлены обвинения. Один из батальонов, в котором служили военные преступники, решено расформировать.