В ООН прокомментировали заявление КНДР о ядерных испытаниях

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил свою обеспокоенность решением КНДР о прекращении моратория на ракетно-ядерные испытания. Об этом заявил 1 января официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь глубоко обеспокоен заявлением КНДР, которое свидетельствует о прекращении моратория на ядерные и ракетные испытания», - говорится в заявлении.

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын заявил, выступая по итогам пленума Центрального комитета Трудовой партии Кореи, что страна не намерена соблюдать в одностороннем порядке запрет на проведения ядерных испытаний. Пхеньян намерен продолжать разработку стратегического вооружения, пока «враждебная политика» США в отношении КНДР не будет устранена.

Антониу Гутерреш выразил надежду, что в соответствии с резолюциями СБ ООН испытания не возобновятся, заявил Стефан Дюжаррик.

«Нераспространение остается фундаментальной опорой глобальной ядерной безопасности и должно быть сохранено», - приводит РИА Новости слова заявления.

Дональд Трамп прокомментировал заявление северокорейского лидера и назвал его «человеком слова». Президент США рассчитывает, что Ким Чен Ын выполнит все данные им обещания.