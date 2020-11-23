Байден представил новых кандидатов на ключевые посты в администрации

В США представитель штаба кандидата в президенты Джо Байдена Эндрю Бейтс сообщил, кого политик планирует назначить на ключевые посты в администрации в случае своей победы. Об этом стало известно на странице штаба Байдена в Twitter.

Пост госсекретаря может занять Тони Блинкен, Джейк Салливан — стать советником президента по нацбезопасности. На пост главы Министерства внутренней безопасности рассматривают Алехандро Майоркаса, а вот Линда Томас-Гринфилд может стать постпредом США при ООН, экс-госсекретарь Джон Керри — спецпосланником по климату.

Ранее действующий президент США Дональд Трамп заявил, что собрал достаточное количество доказательств о фальсификациях в день выборов, чтобы изменить результаты голосования в четырех штатах и, как следствие, в стране в целом.