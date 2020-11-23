В стране и мире Генерал Гришин приговорен к восьми годам колонии Ирина Киселенко В декабре 2017 года Владимир Путин освободил от должности генерала МВД России Петра Гришина, обвиняемого в хищениях. © Видео: Пресс-служба Мещанского суда © Фото: Виталий Белоусов РИА Новости Мещанский суд Москвы вынес приговор по делу бывшего начальника экспертно - криминалистического центра МВД России генерал-лейтенанта Петра Гришина. «Судом в отношении Гришина вынесен обвинительный приговор, ему назначено наказание в виде восьми лет колонии», — приводит ТАСС сообщение суда. По данным Следственного комитета, дело было возбуждено по трем эпизодам хищения во время закупки криминалистического оборудования для региональных экспертных подразделений.



Следователи полагают, что Гришин и его заместитель полковник Олег Мазур обеспечили заключение государственных контрактов, завышенных более чем на 80 миллионов рублей, с компаниями, которые контролировались их товарищем. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика