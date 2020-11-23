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Генерал Гришин приговорен к восьми годам колонии

Ирина Киселенко
21:03 23.11.2020
В декабре 2017 года Владимир Путин освободил от должности генерала МВД России Петра Гришина, обвиняемого в хищениях.
© Видео: Пресс-служба Мещанского суда © Фото: Виталий Белоусов РИА Новости

Мещанский суд Москвы вынес приговор по делу бывшего начальника экспертно - криминалистического центра МВД России генерал-лейтенанта Петра Гришина.

«Судом в отношении Гришина вынесен обвинительный приговор, ему назначено наказание в виде восьми лет колонии», — приводит ТАСС сообщение суда.

По данным Следственного комитета, дело было возбуждено по трем эпизодам хищения во время закупки криминалистического оборудования для региональных экспертных подразделений.

Следователи полагают, что Гришин и его заместитель полковник Олег Мазур обеспечили заключение государственных контрактов, завышенных более чем на 80 миллионов рублей, с компаниями, которые контролировались их товарищем.

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