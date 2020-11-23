В стране и мире Более 70 пациентов выписаны из мобильного госпиталя Центрального военного округа в Хакасии Ирина Киселенко Временный военный госпиталь развернут на базе реабилитационного центра им. Лебедя в Черногорске. © Фото: Минобороны России В Черногорске более 70 пациентов, проходивших лечение от коронавирусной инфекции, были выписаны из мобильного госпиталя, который начал свою работу с 16 ноября на базе реабилитационного центра им. Лебедя.



Пациенты на долечивание поступают из шести специализированных больниц Республики Хакасия. Им всем назначается необходимое лечение в зависимости от степени тяжести протекания болезни. Больные проходят курс терапии и реабилитации для восстановления здоровья, после чего у них берут биологический материал для проведения ПЦР исследования. При получении отрицательного результата больных выписывают из лечебного учреждения Центрального военного округа.



На 23 ноября 2020 в Республике Хакасия зафиксировано 10 794 подтвержденных случая заражения коронавирусом Covid-19. В понедельник 23 ноября, в возрасте 58 лет умер бывший глава Республики Хакасия Виктор Зимин. Причиной смерти стала пневмония, вызванная коронавирусом. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика