Меган Маркл и принц Гарри избавились от свадебного подарка

Меган Маркл и ее супруг принц Гарри избавились от коттеджа Фрогмор в Виндзоре, который считался британской резиденцией пары.

Новыми хозяева особняка стали члены королевский семьи принцесса Евгения Йоркская и ее муж Джек Бруксбэнк. Пара ждет ребенка, принцесса Евгения должна родить до конца года, поэтому она довольна переездом в новое семейное гнездо.

Евгения и Джек поселились во Фрогморе около двух недель назад. До этого вещи Меган, Гарри и их сына Арчи были тайно вывезены из дома глубокой ночью.

«Супруги определенно не хотели, чтобы это кто-то видел. Похоже, они сжигают мосты, поскольку планируют продлить свое пребывание в США, возможно, навсегда», — сказал источник The Sun.

Ранее Меган Маркл и принц Гарри подписали контракт с Netflix. Теперь супруги планируют снимать художественные и документальные картины и детские программы.