В Японии и Камбодже обнаружили летучих мышей с «предком» коронавируса

Группы ученых из Японии и Камбоджи обнаружили штамм вируса, родственный с COVID-19. Отмечается, что в обоих случаях вирус был выявлен у подковоносых летучих мышей.

Исследователи из Камбоджи обнаружили штамм в телах летучих мышей, которые были пойманы и заморожены в 2010 году. Отмечается, что геном вируса еще не был полностью расшифрован. Если вирус действительно является предком COVID-19, его исследование может помочь в борьбе с пандемией. По сообщению журнала Nature, результаты исследования еще не опубликованы, поэтому оценить важность открытия пока сложно.

В Японии аналогичный штамм был обнаружен в помете подковоносой летучей мыши. Геном вируса совпадает с COVID-19 на 81%. Эволюционный биолог Общества сохранения дикой природы Вьетнама Элис Латин отметила важность открытия, так как оно доказывает наличие штамма вируса у определенного вида летучих мышей.