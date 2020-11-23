Замминистра энергетики сообщил о сроках восстановления электроснабжения в Приморье

Замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак сообщил журналистам о сроках восстановления энергоснабжения в Приморье. По его словам, у 40 тысяч человек подача электричества будет восстановлена в течение суток.

Также Грабчак отметил, что в городе Артем уже восстановлено теплоснабжение. Работы по восстановлению подачи тепла в другие города планируется завершить «до обеда завтрашнего дня».

Ранее сообщалось, что из-за неблагоприятной погодной ситуации в Приморье без электричества остались более 169 тысяч человек. В регионе введен режим ЧС.