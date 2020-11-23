Битва за кресло: в поселении Большая Ижора после выборов появилось два руководителя

В поселении Большая Ижора в кабинете главы местного муниципалитета установленная камера зафиксировала, как новоизбранный руководитель устроился на ночлег на стульях для посетителей. Следом зашел исполняющий обязанности главы - места на стульях ему не осталось, поэтому он уложился спать на раскладушке - она осталась за кадром.

На камере был запечатлен Сергей Титов, он считает себя победителем на выборах главы поселения Большая Ижора. Но стол и стул главы ему до сих пор не уступает исполняющий обязанности главы Олег Купко.

По его мнению, выборы были не легитимными, поскольку в документах, по его данным, допущены ошибки. Вместе в одном кабинете они провели уже три дня и три ночи.

«Была опасность, чтоб будут закрыты двери и нам сюда не попасть никак не представится возможным, только что ломать замки и ставить сюда свои новые», - сказал глава администрации МО «Большеижорское городское поселение» Сергей Титов.

Ночевать вместе накануне главы все-таки прекратили, и теперь, не дают покоя друг другу только днем. Но молва об их противостоянии уже разошлась далеко за пределы поселка.

«Мы вот с ним это понимаем. Это реально на всю страну прославиться клоунами, да, это - клоуны! Я его прошу, я ж не воспрепятствую, говорю: "Давай ночью ночевать дома, у каждого семьи, что тут охранять"», - добавил исполняющий обязанности главы администрации МО «Большеижорское городское поселение» Олег Купко.

Работа местной администрации фактически парализована. Нужно принимать бюджет поселка на следующий год, но двоевластие не позволяет. Почти так же, как там - за океаном, в далекой Америке, где тоже прошли выборы и тоже кому-то надо уступить кресло.

«Я не могу сказать, что как в Америке у нас ситуация, пока - как у нас. Население волнуется, не понимает, что происходит», - отмечает глава администрации МО «Большеижорское городское поселение» Сергей Титов.

На данный момент оба главы ждут, что решит суд. Подробнее - в сюжете Павла Кутаренко.



