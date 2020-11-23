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Суд арестовал главу Кизлярского ОМВД по делу о терактах в Москве до 4 января

Алексей Курильченко
19:03 23.11.2020
Гази Исаев обвиняется в пособничестве террористам и подозревается в организации убийства.
Суд арестовал главу Кизлярского ОМВД по делу о терактах в Москве до 4 января
© Фото: Пресс-служба Басманного суда РИА Новости

Басманный суд Москвы санкционировал арест начальника отдела МВД по Кизлярскому району Дагестана полковника полиции Гази Исаева. Он обвиняется в пособничестве террористам, которые причастны к организации взрывов в московском метро в 2010 году.

По данным Следственного комитета, Исаев неоднократно перевозил руководителей террористических организаций, а также «лично доставил на автомобиле одну из смертниц с закрепленным на ней самодельным взрывным устройством на автостанцию в районе Кизляра для ее выезда в Москву и совершения террористического акта».

По сообщению пресс-службы Басманного суда, в отношении Исаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 4 января. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Морозову. Перед задержанием в доме Исаева прошли обыски – были изъяты различные документы. Также сообщается, что полковника обвиняют в организации убийства.

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