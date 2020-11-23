Российские врачи смогли помощь американцу с редким заболеванием мышц

Врачам из пермской клиники удалось оказать помощь американцу Алану Спенсеру, страдающему от миозита с включениями - редкого заболевания, которое приводит к мышечной атрофии. В клиниках США ему говорили, что его состояние невозможно улучшить и прогнозировали полный паралич тела. После этого Спенсер, по совету друга, приехал в Россию и обратился в пермскую клинику, где часто проходят лечение иностранцы.

«Мне говорили: "Поделать с этим мы ничего не можем. Медицина бессильна. Ни лекарств, ни лечения не существует. Мы можем помочь вам научиться жить с вашими физическими проблемами, но устранить их мы не можем», — рассказал Алан в интервью RT.

Для того, чтобы попасть в Россию, американец потратил семь месяцев – помешали ограничения из-за пандемии коронавируса.

Спенсер мог передвигаться лишь с использованием ходунков и испытывал проблемы с глотанием. После прохождения лечения в пермской клинике американец отметил значительное улучшение состояния – ему стало проще говорить и глотать. Алан признался, что впервые за годы у него появилась надежда на то, что ему станет лучше.

На данный момент Спенсер проходит длительный процесс восстановления после курса инъекций и капельниц. Алан сообщил, что готов вернуться в Россию, если ему снова понадобится помощь.