СМИ: Павел Прилучный госпитализирован после избиения

Как сообщает «360» со ссылкой на источник, актер Павел Прилучный был избит и попал в больницу.

По информации СМИ, актер получил перелом костей лица, ушибы головы и ссадины. Прилучный должен пробыть в больнице около двух недель.

В то же время, по данным паблика «112», актер получил травмы, якобы упав лицом на асфальт 21 ноября в Калининграде, после чего прилетел в Москву.