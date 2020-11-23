Житель Шанхая рассказал о проверках на COVID-19 в аэропорту города

Житель Шанхая Иван Брижанин прокомментировал «Звезде» массовые проверки на коронавирус в аэропорту Пудун. По его словам, руководство аэропорта провело пресс-конференцию, на которой сообщалось, что у сотрудников не было выявлено случаев заражения.

«На данный момент в Шанхае подтверждено 63 случая заражения - это самое большое число заражений в Китае. Для перемещения в общественном транспорте все жители города в обязательном порядке носят маски. При перемещении между городами жители обязаны предъявлять специальный код здоровья - он должен быть зеленого цвета. У проживающих на территории, прилегающей к аэропорту Пудун этот код поменял цвет», - рассказал Иван.

Ранее стало известно, что в аэропорту были отменены 277 рейсов, после того как у двух грузчиков, работавших без масок, было выявлено заражение коронавирусом. Отмечается, что они работали с грузом из Северной Америки.