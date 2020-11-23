Слушания по делу Саркози приостановлены до 26 ноября

В Париже суд решил приостановить слушания по делу, одним из фигурантов которого является бывший президент Франции Николя Саркози, до 26 ноября.

До этого времени должна быть проведена медицинская экспертиза в связи с состоянием здоровья другого подсудимого - бывшего высокопоставленного сотрудника Кассационного суда Жильбера Азибера.

На заседание Саркози прибыл и второй подсудимый - адвокат Тьерри Эрзог. Третий фигурант дела Жильбер Азибер не присутствует на процессе. Его адвокат в начале заседания попросила о переносе слушаний.

Адвокат 73-летнего Азибера отметил, что у его подзащитного серьезные проблемы со здоровьем. Он подчеркнул, что Азибер хочет присутствовать на заседании суда, чтобы отстоять свою позицию. По заявлению прокуратуры подсудимый может принять участие в судебном процессе в дистанционном режиме.

После перерыва судья огласила решение о том, что слушания будут приостановлены до четверга, чтобы до этого времени была проведена медицинская экспертиза. После проведения экспертизы будет приниматься решение о дальнейшем ходе слушаний, передает РИА Новости.

Ранее отдел прокуратуры Франции по финансовым преступлениям сообщил, что бывшему президенту страны Николя Саркози выдвинуто обвинение в создании преступного сообщества. Обвинение было выдвинуто в ходе допроса по делу о предполагаемом финансировании Ливией избирательной кампании Саркози в 2007 году.

Экс-президенту грозит до 10 лет тюремного заключения.