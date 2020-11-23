Илон Маск заявил, что первые поселенцы на Марсе будут жить в стеклянном куполе

Изобретатель Илон Маск сообщил о своих планах по колонизации Марса. По его словам, первые поселенцы, прибывшие на планету, будут жить в стеклянном куполе, чтобы защититься от неблагоприятной атмосферы. В дальнейшем Марс будет постепенно адаптирован для комфортного проживания.

«Сначала мы будем жить в стеклянном куполе. Затем плане ту терраформируют, для создания земной атмосферы. Процесс преобразования будет крайне долгим - мы вряд ли доживем до его окончания. Но создание первой марсианской базы мы точно увидим» - сообщил Маск на своей странице в Twitter.

Ранее стало известно, что автомобиль Tesla, запущенный Маском в космос в 2018 году, пролетел мимо Марса.