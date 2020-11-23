В Оренбурге в ДТП погибли пять человек

На трассе Оренбург – Самара столкнулись на трассе автомобили «Datsun» и «Volkswagen». Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области.

«В результате столкновения погибло пять человек, один пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение», - сказано в сообщении.

По данным ГУ МЧС России по региону, авария произошла в 17:20 (15:20 московского времени), спасатели также выехали на место происшествия.

На месте работают сотрудники полиции. Все обстоятельства происшествия уточняются.