В Роспотребнадзоре рассказали о категории россиян с самой высокой заболеваемостью COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у работающих россиян наблюдаются самые высокие показатели заболеваемости COVID-19. На фоне роста числа заболевших в ведомстве призвали разработать обязательные к исполнению требования для бизнеса.

«Я бы хотела обратить внимание на необходимость усиления контроля за принятыми решениями об ограничениях» - сообщила Попова в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Глава Роспотребнадзора отметила, что рекомендации ведомства соблюдаются не всегда и не везде – необходимо разработать требования, обязательные к исполнению. Также Попова сообщила, что чаще всего заражение COVID-19 обнаруживается у россиян в возрасте от 30 до 64 лет.

Ранее премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин призвал регионы страны активнее использовать опыт Москвы при борьбе с коронавирусной инфекцией.