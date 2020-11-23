Прямой эфир, конкурсы и подарки: «Юнармия» откроет собственный магазин в Москве

Всероссийское движение «Юнармия» открывает магазин по продаже одежды, сувенирной продукции и канцтоваров. Торжественная церемония состоится 26 ноября в Москве на базе ДОСААФ России.

За открытием торговой точки можно будет наблюдать в прямом эфире на официальной странице «Юнармии» в социальной сети ВКонтакте. Трансляцию проведут учащиеся Школы юных корреспондентов, которые подготовят для подписчиков виртуальную экскурсию и возьмут интервью у первых посетителей магазина.

«Открытие магазина - это еще одно важное событие в нашем большом и дружном движении. Приобрести понравившийся товар можно как при личном посещении, так и с помощью формы заказа через интернет. Кстати, мы столкнулись с тем, что и взрослые интересуются нашей одеждой - часто спрашивают про свитера, куртки, футболки-поло. Так что и у родителей появилась возможность подобрать для своего гардероба что-нибудь из представленной юнармейской линейки. Чем не Family Look?», - отметили в пресс- службе «Юнармии».

Ассортимент товара будет представлен зимними и летними комплектами юнармейской формы, рюкзаками, походными кроссовками, одеждой с символикой 75-летия Победы и многим другим. Победители викторины первыми станут обладателями оригинальных вещей и аксессуаров. У каждого участника есть шанс выиграть наручные часы «Юнармия» и эксклюзивные толстовки «Наследники Побед».