В Израиле разработали инновационный метод лечения рака

Исследователи из Университета Тель-Авива сообщили о новом способе борьбы с раковыми клетками, который позволит избавиться от болезни без существенного вреда организму.

Инновационная методика основана на использовании системы редактирования генов CRISPR Cas-9, которая на данный момент используется лишь на извлеченных из организма клеток при лечении редких заболеваний.

Исследования проводились на лабораторных мышах. По сообщениям врачей, методика позволила увеличить выживаемость контрольной группы на 30%. Технология позволяет буквально «отрезать» гены раковых клеток, что приводит к их гибели. Как сообщает издание Daily Mail, данная методика лечения может в будущем заменить химиотерапию, которая оказывает влияние на весь организм.