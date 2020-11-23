Мишустин призвал регионы использовать опыт Москвы в борьбе с коронавирусом

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин призвал регионы страны активнее использовать опыт Москвы при борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.



«Хочу отметить опыт Москвы, которая наладила системную и последовательную работу по борьбе с коронавирусной инфекцией. Конечно, эту практику надо активнее использовать в регионах», - сказал Мишустин.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский сообщил о главных ошибках при сдаче теста на COVID-19. По мнению ученого, не стоит делать тест сразу после предположительного контакта, так как это может исказить результаты.