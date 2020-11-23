В стране и мире Во Львове прощаются с Романом Виктюком Ирина Киселенко Панихида проходит в помещении Первого театра - бывшего Театра юного зрителя, где Виктюк начинал свою творческую деятельность. © Видео: lidiya.danylchuk, Facebook © Фото: РИА Новости Во Львове прощаются с театральным режиссером Романом Виктюком. Проститься с выдающимся деятелем культуры пришли его друзья, ученики, поклонники из Львова, Одессы и Киева.



Церемония прощания проходит во львовском театре, где Роман Виктюк начинал свою актерскую карьеру после учебы в Москве. Ранее с режиссером простились в Москве. После этого тело артиста доставили на Украину. По просьбе режиссера его похоронят рядом с родителями на львовском кладбище.



Роман Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове. Уже в школе он ставил вместе с одноклассниками небольшие спектакли. В 1956 году он окончил актерский факультет ГИТИСа. Начинал работать во Львове, Киеве и Вильнюсе. Причиной смерти знаменитого театрального режиссера Романа Виктюка стала тромбоэмболия - закупорка сосуда тромбом. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика