Во Львове прощаются с Романом Виктюком
Во Львове прощаются с театральным режиссером Романом Виктюком. Проститься с выдающимся деятелем культуры пришли его друзья, ученики, поклонники из Львова, Одессы и Киева.
Церемония прощания проходит во львовском театре, где Роман Виктюк начинал свою актерскую карьеру после учебы в Москве. Ранее с режиссером простились в Москве. После этого тело артиста доставили на Украину. По просьбе режиссера его похоронят рядом с родителями на львовском кладбище.
Роман Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове. Уже в школе он ставил вместе с одноклассниками небольшие спектакли. В 1956 году он окончил актерский факультет ГИТИСа. Начинал работать во Львове, Киеве и Вильнюсе.
Причиной смерти знаменитого театрального режиссера Романа Виктюка стала тромбоэмболия - закупорка сосуда тромбом.