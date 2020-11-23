Венесуэла открыла границы для россиян

Венесуэла открывает границы для жителей России с 23 ноября. Об этом сообщила служба гражданской авиации латиноамериканской страны.

«Служба гражданской авиации… информирует об открытии коммерческих авиарейсов из и в Россию и Боливию с 23 ноября», - говорится в заявлении.

Эти два новых направления добавятся к уже открытым рейсам в Мексику, Доминикану, Иран, Панаму и Турцию.

Об открытии прямого авиасообщения с Россией объявил накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Билетов доступных на ноябрь и декабрь нет, однако направление «Москва» на сайте венесуэльской авиакомпании Conviasa уже имеется.

Ранее сообщили о поставке российской противокоронавирусной вакцины «Спутник V» в Венесуэлу. Поставки из России начнутся в январе 2021 года.