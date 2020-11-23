В Британии похитили велосипед из инсталляции Бэнкси

В британском городе Ноттингем неизвестные испортили одну из инсталляций уличного художника Бэнкси. На граффити возле одного из городских салонов красоты изображена девочка, которая вместо обруча крутит велосипедную шину. В дополнение к изображению рядом был установлен сломанный велосипед. Однако спустя некоторое время транспорт пропал.

На данный момент неизвестно, кто и зачем испортил арт-объект. На помощь пришел один из местных жителей – он установил на месте пропажи другой велосипед, так как «был расстроен случившимся».

По словам жителей Ноттингема, рисунки Бенкси привлекают в город большое количество туристов. По сообщению издания Nottinghamshire Live, власти намерены закрыть арт-объект пластиковым экраном для защиты от вандалов – рисунок уже несколько раз разрисовывали из баллончиков.