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Отоларинголог объяснил, почему житель Зеленограда 50 лет не замечал монеты в собственном носу

Алексей Курильченко
16:32 23.11.2020
По мнению врача, столь длительное нахождение инородного предмета никогда не описывалось в научной литературе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: gb3zelao.ru

Врач-отоларинголог Иван Лесков прокомментировал «Звезде» операцию в Зеленограде, в ходе которой из носа пациента была извлечена монета, которая находилась там более 50 лет. По его мнению, инородные тела в носу обнаруживают очень часто, но врач впервые слышит о столь длительном нахождении предмета в организме.

«Я полагаю, что это произошло из-за того, что спустя какое-то время состояние пациента пришло в норму и лишь сейчас монета стала вызвать затруднения в дыхании. Обычно организм пытается самостоятельно избавиться от инородного предмета, вызывая воспаление. Я не встречал в своей практике такое длительное нахождение предмета в носовой полости. Более того, единственный описанный похожий случай встречается лишь в художественной литературе – у героя романа Луи де Берньера «Выбор капитана Корелли» более сорока лет в ушном проходе находилась горошина, которая вызывала у него проблемы со слухом», - сообщил Лесков.

Ранее сообщалось, что в Зеленограде врачи извлекли из носа пациента однокопеечную монету. По его словам, он засунул монету в нос в шестилетнем возрасте, но побоялся рассказать об этом родителям.

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