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Ученый перечислил ключевые ошибки при сдаче теста на коронавирус

Егор Левин
16:34 23.11.2020
Специалист рассказал, почему не имеет смысла сдавать тест сразу же после контакта с возможным заболевшим инфекцией, а также том, что именно влияет на его результаты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Britta Pedersen, ZB, Globallookpress

Кандидат медицинских наук и доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в эксклюзивной беседе со «Звездой» рассказал о самом показательном для взятия анализов на коронавирус периоде и о том, почему их результаты оказываются ложноположительными. По его словам, роль в этом играют и медицинские аспекты, и человеческий фактор.

Говоря о сдаче анализов на наличие коронавирусной инфекции в организме, специалист отметил, что не нужно делать тест после одного-двух дней после предполагаемого контакта, а наилучшим моментом для этого является 8-10 день. Непосредственно перед тестированием пациенту не следует за 2-3 часа принимать пищу, употреблять напитки, чистить зубы или промывать нос.

«У инфекционных заболеваний есть такое понятие, как инкубационный период. Если человек контактировал только что, он уже может быть заражен, но мы никак этого не увидим, так как продолжительность инкубационного периода - 5-7 дней», - рассказал Вознесенский.

Среди факторов, влияющих на итоговый ложноположительный результат теста на коронавирус, он назвал такие, как неверно выбранное время сдачи анализов, неправильные подготовка и взятие материала.

«Все это может повлиять не лучшим образом на выявление вируса», - подчеркнул ученый.

Он также назвал биоматериал, наиболее плодотворно показывающий наличие вируса в организме - это бронхоальвеолярный лаваж; при проведении бронхоскопии материал берется непосредственно из легких. Следом идет материал из носовых ходов. Взятие сразу нескольких возможных анализов, соответственно, повышает шансы выявления коронавируса.

Ранее в Роспотребнадзоре приняли решение о возможности не сдавать анализы на наличие коронавируса лицам, контактировавшим с заболевшими. Однако не делать этого разрешается в случае соблюдения двухнедельного карантина.

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