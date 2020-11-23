Российское ПО будут устанавливать на все продаваемые в стране гаджеты

Российское программное обеспечение будут устанавливать на все продаваемые в стране смартфоны, планшеты, стационарные компьютеры и ноутбуки, а также умные телевизоры, произведенные после 1 января 2021 года.

В список программ, которые должны быть предустановлены, вошли поисковые системы и браузеры, почтовые сервисы, соцсети и мессенджеры, а также голосовые помощники и навигаторы.

Кроме того, в перечень включили программы для получения госуслуг в электронном виде и приложения для использования национальной платежной системы «Мир».