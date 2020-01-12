Посла Британии в Иране задержали на акции протеста

Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр был задержан на несколько часов за организацию протестов, которые прошли в субботу, 11 января, в Тегеране.

В акции возле университета имени Амира Кабира приняли участие сотни человек, в основном - студенты. По данным агентства Tasnim, Роберт Макэр присутствовал на митинге и даже призывал протестующих к радикальным действиям.

В Великобритании отреагировали на сообщения о задержании посла. Глава МИД страны назвал инцидент «грубым и безосновательным нарушением международного права», передает РИА Новости.

Госдеп Соединенных Штатов призвал Тегеран принести публичные извинения за задержание Макэра, а также напомнил, что случившееся нарушает Венскую конвенцию.

«Мы призываем режим официально извиниться перед Великобританией за нарушение ее прав и уважать права всех дипломатов», - написала официальный представитель госдепа Морган Ортагус в своем Twitter.

Акция протеста в Тегеране началась после признания Ираном вины за катастрофу Boeing «Международных украинских авиалиний». В результате крушения самолета, сбитого ракетой ПВО, погибли все 176 человек, находившихся на борту. Многие из пассажиров были гражданами Ирана.

Сначала митинг носил поминальный характер, студенты жгли свечи в память о жертвах катастрофы. Однако потом начали скандировать антиправительственные лозунги и акция превратилась в марш протеста.