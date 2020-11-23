Дагестанскому полицейскому предъявлено обвинение по делу о терактах в московском метро

Начальник ОМВД России по Кизлярскому району Республики Дагестан полковник полиции Гази Исаев задержан в рамках уголовного дела о совершенных 29 марта 2010 года террористических актах на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» Московского метрополитена. Об этом сообщили в СК РФ.

По версии следствия, Исаев, будучи участником преступного сообщества «Имарат Кавказ»*, в 2009-2010 годах, используя служебное положение, предоставлял преступникам информацию о деятельности Кизлярского РОВД и специальных операциях против незаконных вооруженных формирований.

Кроме того, как полагают следователи, он неоднократно перевозил лично руководителей структурных подразделений преступного сообщества по Дагестану, и лично доставил на автомобиле одну из смертниц с закрепленной на ней взрывчаткой на автостанцию в районе Кизляра для ее выезда в Москву и совершения террористического акта.

Исаеву предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 209, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Участие в преступном сообществе, совершенное лицом с использованием своего служебного положения; бандитизм; террористический акт»).

* «Имарат Кавказ» - террористическая организация, запрещенная на территории России.