В Подмосковье обещали сделать все возможное для отдыха в новогодние праздники

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал для жителей Подмосковья хороший отдых в новогодние каникулы. Об этом передает издание 360.

«Праздничные новогодние мероприятия важны для всех. Новый год — это семейный праздник, поэтому власти Московской области сделают все возможное, чтобы жители региона хорошо отдохнули на каникулах», - заявил губернатор.

По словам Воробьева, Министерство по благоустройству сделает все, чтобы максимально предоставить возможность для отдыха жителей региона.

Глава региона напомнил, что в дни новогодних каникул в Подмосковье будет много отдыхающих — как местных жителей, так и приезжих из Москвы. Хороший и безопасный досуг обеспечат всем.

На сегодня 23 ноября в Московской области зафиксировано 103 773 случая заражения коронавирусом COVID-19.

Ранее высшие учебные заведения и колледжи Московской области перешли на дистанционный формат. Очное обучение приостановлено до 29 ноября включительно.