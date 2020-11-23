В профсоюзе учителей рассказали, как предотвратить конфликты в родительских чатах

Региональный представитель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» в Санкт-Петербурге Юлия Маркова прокомментировала конфликт в родительском чате одной из школ, который вылился в массовую драку с использованием травматического оружия. По ее мнению, в групповых чатах для родителей стоит организовать модерацию, которая позволит исключить вероятность возникновения конфликта.

«Необходимо проработать условия и организовать модерацию в подобных чатах, чтобы исключать людей, которые могут стать зачинщиками конфликтов. Чаты должны работать по аналогии с группами в социальных сетях, где присутствуют пользователи, отвечающие за соблюдение правил», - сообщила Маркова.

Также представитель профсоюза отметила, что, несмотря на возникший конфликт, групповые онлайн-чаты для родителей и учителей оказались крайне полезными для информирования - особенно на фоне пандемии коронавируса, когда многие образовательные учреждения были переведены на удаленную работу.



Ранее сообщалось, что по факту драки из-за конфликта в родительском чате, полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело.