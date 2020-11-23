Астрономы сообщили о приближении к Земле гигантского астероида

Астрономы из американского Центра изучения околоземных объектов CNEOS сообщили об обнаружении гигантского астероида, приближающегося к Земле. В NASA подтвердили, что объект, получивший наименование 153201 2000 WO107, пролетит мимо нашей планеты в воскресенье, 29 ноября.

Ученые охарактеризовали астероид как «гигантский» - его диаметр может составлять от 370 до 820 метров. По мнению британского издания Express, длина объекта сопоставима с высотой дубайского небоскреба «Бурдж-Халифа» - 828 метров.

По прогнозам NASA, скорость полета астероида составит 25.07 км/с. Несмотря на то, что астрономы сообщили о «полете около Земли», минимальное расстояние между нашей планетой и WO107 составит около 0.02 астрономических единиц - более 4 миллионов километров. На таком расстоянии объект невозможно будет увидеть с поверхности Земли, отметили ученые.