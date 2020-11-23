Путин обещал помочь губернатору Псковской области с обеспечением медоборудования

Президент России Владимир Путин обещал поручить кабмину проработку выделения средств на высокотехнологичное медицинское оборудование в Псковской области. Об этом глава государства сообщил по видеосвязи губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

Глава региона рассказал президенту, что Псковская область нуждается в высокотехнологичном медицинском оборудовании. В медучреждениях работают высококвалифицированные врачи, которые могут осуществлять качественную диагностику заболеваний и проводить малоинвазивные операции.

«Поэтому мы бы хотели приобрести необходимое оборудование и для областных центров, для того чтобы с какими-то уже серьёзными диагнозами туда поступали», - сообщил Ведерников.

По словам губернатора, такое оборудование позволит создать завершенную систему маршрутизации пациентов, корректно и на ранних стадиях ставить диагнозы и назначать стратегию лечения.

«Обязательно будем вам помогать, будем поддерживать Псковскую область. Надеюсь, что и ваша команда будет вести себя самым активным образом», - заключил президент.

Ранее военные специалисты Минобороны РФ завершили первый этап строительства нового корпуса детского инфекционного отделения в городе Пскове в рамках выполнения поручения президента РФ.