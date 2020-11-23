В стране и мире Российских норок будут вакцинировать от корнавируса Светлана Головина По словам специалиста, в ходе исследования российских особей вируса COVID-19 выявлено не было. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Moro, Fotogramma, Globallookpress Исполняющий обязанности директора ФГУП «Русский соболь» Иван Нестеров рассказал «Звезде», что в России нет подтвержденных случаев передачи коронавируса от норок к человеку. «В России никаких научно-подтвержденных данных о заболевании, передающемся от норок к человеку, - нет. Мы провели исследование и никакого вируса COVID-19 не выявлено», - рассказал специалист. Нестеров отметил, что сейчас Россельхознадзор проводит испытания вакцины против коронавирусной инфекции для норок. «В дальнейшем планируется провести вакцинацию», - добавил эксперт. В начале ноября в ВОЗ заявили, что на норковых фермах в Дании, Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и Соединенных Штатах обнаружен COVID-19. Специалисты предположили, что животные заражаются от больных людей и могут передавать инфекцию не только другим животным, но и человеку. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика