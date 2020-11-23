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Координатор движения «Синие ведерки» назвал «устаревшей» сдачу площадки для получения прав

Светлана Головина
14:05 23.11.2020
Специалист считает, что экзамен должен быть сконцентрирован на реальной дорожной обстановке и насколько кандидат в водители может в ней ориентироваться.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости

Инициатива ГИБДД акцентировать внимание на оценке навыков вождения в реальной обстановке при сдаче экзамена очень своевременна и необходима. Об это заявил «Звезде» координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

«Экзамен на площадке и навыки, которые там проверяются, морально устарели. Современные автомобили гораздо легче в управлении, чем ВАЗ 2106. Проверять как человек на машине с коробкой автомат может въехать в горку - глупо», - сказал специалист.

По словам Шкуматова, экзамен должен быть модернизирован и ГИБДД действует в правильном направлении.

«Площадку нужно переносить на уровень автошколы. Это должен быть именно предварительный экзамен. А экзамен на знание, на понимание происходящего на дроге должен быть сконцентрирован на реальной дорожной обстановке и насколько кандидат в водители может в этих условиях ориентироваться», - акцентировал он.

Специалист выразил предположение, что в скором времени сдача экзамена на право управления автомобилем «будет целиком и полностью проходить в городе».

Ранее автоэксперт Игорь Маржаретто рассказал «Звезде», что новые правила сдачи экзамена на права усложнят испытание.

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