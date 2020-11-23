Момент столкновения десяти автомобилей во время бурана на трассе Бийск-Новокузнецк попал на видео

По меньшей мере 10 автомобилей попали в ДТП на трассе Бийск-Новокузнецк. Момент столкновения зафиксировал видеорегистратор, установленный на одной из пострадавших авто.

Причиной массовой аварии стал снежный буран. Видимость на заметенной дороге была менее 10 метров. Из-за ветра со снегопадом автомобилисты просто не успевали сориентироваться и затормозить.

Судя по искореженным кузовам машин, которые видны на видеозаписи, удары были сильными. Информация о пострадавших уточняется.