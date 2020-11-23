Путин подписал закон о повышении ставки НДФЛ на доходы, превышающие 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому доходы физических лиц, превышающие 5 миллионов рублей в год, будут облагаться повышенной налоговой ставкой (НДФЛ) - она возрастет с 13% до 15%.

Как указано в документе на официальном портале правовой информации, закон направлен на создание дополнительного источника финансирования для лечения детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными).

Принятый закон имеет обоснования с финансовой и экономической сторон: увеличение налоговой ставки приведет к дополнительному поступлению в 2021 году налогов в размере 60 миллиардов рублей. В 2022 году эти доходы возрастут до 64 миллиардов рублей, а в 2023 году - 68,5 миллиардов рублей.

В законе оговаривается, что налоговая ставка в размере 13% сохранится для доходов физических лиц (налоговых резидентов РФ) от продажи имущества и долей в нем. А также доходов в виде стоимости имущества, которое было получено в порядке дарения.