Внезапное падение израильского танка во время учений попало на видео

В Сети опубликовано видео, на котором танк Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) «Меркава» перевернулся во время учений, попытавшись заехать на платформу. Ролик оказавшейся вверх гусеницами боевой машины разошелся по социальным сетям и инициировал армейскую служебную проверку.

На кадрах видно, как танк начинает взбираться на платформу, плавно набирая скорость. Казалось бы, все идет по плану, но в какой-то момент уже достигнувшая точки невозврата «Меркава» резко газует вперед и, наехав на крепления платформы, падает с нее на землю и переворачивается. Из танка, приземлившегося вниз головой, тут же начинают бить выхлопные газы. Ролик опубликован в Twitter.

По данным ЦАХАЛ, в результате инцидента никто не пострадал. По словам водителя-механика перевернувшейся «Меркавы», танк продолжил ускоряться самостоятельно уже после того, как он убрал ногу с акселератора. В дивизии введен запрет на управление бронетехникой до установления обстоятельств случившегося.