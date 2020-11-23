В стране и мире В Кремле рассказали о колоссальном вреде, который нанес ледяной шторм инфраструктуре Приморья Светлана Головина По словам Дмитрия Пескова, власти региона принимают все необходимые меры для ликвидации последствий. © Фото: Илья Аверьянов, РИА Новости Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ликвидировать последствия снежного циклона в Приморье «в одночасье не удастся», но власти региона прикладывают все усилия. «Сейчас ведется постоянная работа, чтобы справиться с этой ситуацией. Но удар природы такой силы, что это невозможно сделать так быстро, как хотелось бы», - сказал официальный представитель Кремля. По словам Пескова, ледяной шторм «нанес колоссальный вред городской инфраструктуре», будь то энергетика или другие области ЖКХ. «Эти последствия, к сожалению, сейчас до сих пор еще ощущаются», - акцентировал пресс-секретарь президента. Песков отметил, что для помощи региону также принимает меры федеральное правительство: создана специальная комиссия, активно работает МЧС, перебрасываются энергоустановки. Напомним, что 19 ноября на Приморский край обрушился ледяной дождь, в результате чего были повреждены линии электропередач. По решению главы региона был введен режим ЧС. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика