В Москве открылась новая станция «Ховрино» третьей линии МЦД

В столице разрастается сеть наземного метро. Сегодня состоялось открытие первой станция новой линии Московского центрального диаметра «Ховрино».

Новая станция положит начало уже третьей линии МЦД, которая будет проходить из Зеленоград в Химки, Москву и до подмосковного Раменского. На полную мощность ветка должна заработать к концу 2022 года.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, «Ховрино» станет большим транспортным узлом, который свяжет станции МЦД, метрополитена и автовокзал «Северные ворота». А в будущем оттуда же планируется запустить высокоскоростное движение между Москвой и Санкт-Петербургом.