В Москве открылась новая станция «Ховрино» третьей линии МЦД
На полную мощность эта ветка наземного метро должна заработать к концу 2022 года.
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В столице разрастается сеть наземного метро. Сегодня состоялось открытие первой станция новой линии Московского центрального диаметра «Ховрино».
Новая станция положит начало уже третьей линии МЦД, которая будет проходить из Зеленоград в Химки, Москву и до подмосковного Раменского. На полную мощность ветка должна заработать к концу 2022 года.
Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, «Ховрино» станет большим транспортным узлом, который свяжет станции МЦД, метрополитена и автовокзал «Северные ворота». А в будущем оттуда же планируется запустить высокоскоростное движение между Москвой и Санкт-Петербургом.