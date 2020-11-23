Названа причина обрушения бетонной плиты на автомобиль в Владивостоке

К падению бетонной плиты на припаркованный у жилого дома во Владивостоке автомобиль привели осадки. Как установили следователи СК РФ по Приморскому краю, на кровле дома находятся кабельные линии интернет-провайдеров.

«В результате дождя, обледенения и сильного ветра, произошло раскачивание проводов, и возникла ассиметричная нагрузка на боковые стены шахты, вследствие чего конструкция сложилась. Во время разрушения создался уклон, что привело к смещению плиты и ее падению», - отмечается на сайте регионального СК.

Обрушение железобетонной конструкции с крыши дома по улице Нейбута произошло 19 ноября. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности).