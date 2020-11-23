В США назвали российскую РСЗО «Торнадо-С» опасным оружием

Американское издание The National Interest признало российскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» по-настоящему опасной боевой машиной.

Автор материала Питер Сучиу изучил последнюю информацию, обнародованную накануне профессионального праздника артиллеристов начальником ракетных войск и артиллерии ВС России генерал-лейтенантом Михаилом Матвеевским.

9К515 «Торнадо-С» - модернизированная РСЗО 9К58 «Смерч». Как и «Смерч», имеет 12 направляющих для 300-миллиметровых ракет с максимальной дальностью полета до 120 километров. Вести огонь можно как залпом, так и одиночными реактивными боеприпасами.

РСЗО предназначена для уничтожения бронетехники, артиллерийских и ракетных подразделений, инженерных сооружений, аэродромов, пунктов управления войсками, живой силы противника. Также способна поражать танковые подразделения, средства ПВО и ПРО, радиоэлектронной борьбы, самолеты и вертолеты.

Разработчик «Торнадо-С» - тульское НПО «СПЛАВ» имени А.Н. Ганичева, которое входит в концерн «Техмаш». Серийное производство боевых и транспортно-заряжающих машин развернуто на пермском ПАО «Мотовилихинские заводы».