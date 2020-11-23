В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора по открытому небу

В Кремле сожалеют о выходе СШ из Договора по открытому небу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что документ является важным звеном в укреплении взаимного доверия и контроле над вооружением.

«Если вы помните, еще с самого начала, когда США заявили о намерении выйти из этого документа, мы сказали что такой шаг, конечно, будет иметь негативные последствия, и с выходом США собственно сам по себе договор, конечно же, потеряет свою жизнеспособность», - напомнил Песков.

Ранее решение США выйти из Договора по открытому небу прокомментировал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, действия Вашингтона уже нанесли серьезный ущерб европейской безопасности. Рябков также добавил, что Россия будет определять свою дальнейшую линию в отношении Договора с учетом действий других участников.