За последние сутки в России выявили более 25 тысяч новых случаев COVID-19
Наибольшее число инфицированных зафиксировано в Москве - 6 866 пациентов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Кирилл Брага, РИА Новости
В России поставлен очередной суточный антирекорд по числу зараженных коронавирусом - 25 173 человека.
Наибольшее число инфицированных выявлено в Москве - 6 866 пациентов, в Санкт-Петербурге - 2 926 и Московской области - 971.
По информации оперштаба, за последние сутки выздоровели 16 002 человека, 361 пациент скончался.
Всего за время пандемии коронавируса в России зараженными оказались 2 114 502 человека, из которых 1 611 445 вылечились.