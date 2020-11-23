В стране и мире Коронавирус За последние сутки в России выявили более 25 тысяч новых случаев COVID-19 Светлана Головина Наибольшее число инфицированных зафиксировано в Москве - 6 866 пациентов. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Кирилл Брага, РИА Новости В России поставлен очередной суточный антирекорд по числу зараженных коронавирусом - 25 173 человека. Наибольшее число инфицированных выявлено в Москве - 6 866 пациентов, в Санкт-Петербурге - 2 926 и Московской области - 971. По информации оперштаба, за последние сутки выздоровели 16 002 человека, 361 пациент скончался. Всего за время пандемии коронавируса в России зараженными оказались 2 114 502 человека, из которых 1 611 445 вылечились. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика